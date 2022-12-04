Главком ВСУ Залужный рассказал, что отчитался перед Пентагоном о ходе боёв

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный сообщил, что созвонился с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и рассказал ему о ситуации на линии соприкосновения.

Украинская пресса не раз писала, что главком ВСУ еженедельно созванивается с Вашингтоном и передаёт сводки с фронта. Сам Залужный уверяет, что довёл до американского генерала свою "оценку ситуации" и перечислил список вооружения, в котором нуждается армия Украины.

"Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до победы", — добавил он.

Ранее военкор рассказал, как украинская мотопехота при поддержке вертолётов пыталась прорваться оборону ВС РФ, но была вынуждена бежать с поля боя.