Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный сообщил, что созвонился с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и рассказал ему о ситуации на линии соприкосновения.
Украинская пресса не раз писала, что главком ВСУ еженедельно созванивается с Вашингтоном и передаёт сводки с фронта. Сам Залужный уверяет, что довёл до американского генерала свою "оценку ситуации" и перечислил список вооружения, в котором нуждается армия Украины.
"Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до победы", — добавил он.
Ранее военкор рассказал, как украинская мотопехота при поддержке вертолётов пыталась прорваться оборону ВС РФ, но была вынуждена бежать с поля боя.
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