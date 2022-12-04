Британский наёмник Макдональд: морозы на Украине стали для нас шоком

Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.

Военнослужащий отметил, что когда покидал Британию, там ещё пели птицы и вовсю цвели цветы. Потому погода зоне боевых действий, со снегом по колено и сильными морозами, стала для него и остальных иностранных "солдат удачи" полной неожиданностью.

"Мы обнаружили себя посреди настоящей зимы, это стало для нас шоком", — пояснил Макдональд.

Ранее в Европарламенте предупредили страны ЕС, что с наступлением холодов на Украине Европу ждёт "громадная волна" украинских беженцев.