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Британский наёмник Макдональд: морозы на Украине стали для нас шоком

Мир

Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.

Военнослужащий отметил, что когда покидал Британию, там ещё пели птицы и вовсю цвели цветы. Потому погода зоне боевых действий, со снегом по колено и сильными морозами, стала для него и остальных иностранных "солдат удачи" полной неожиданностью.

"Мы обнаружили себя посреди настоящей зимы, это стало для нас шоком", — пояснил Макдональд.

Ранее в Европарламенте предупредили страны ЕС, что с наступлением холодов на Украине Европу ждёт "громадная волна" украинских беженцев.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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