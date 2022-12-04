Президент США Джо Байден вместо помощи бастующим железнодорожникам заставил их замолчать. Об этом заявили зрители телеканала CBS.
Они раскритиковали новый закон американского лидера о предотвращении общенациональной забастовки железнодорожников. Так, один из комментаторов отметил, что Байден не в силах уладить проблемы, о которых ему регулярно сообщает рабочий класс, в том числе с помощью митингов.
"Вместо защиты прав рабочих он заставил их замолчать", — подчеркнул другой комментатор.
Его позицию поддержали остальные зрители канала. Некоторые из них предложили установить для членов Конгресса США такой же размер зарплаты, как у сотрудников железнодорожных предприятий.
Американцы также напомнили, что новый закон не смог остановить забастовку на территории Штатов. Они призвали Байдена утвердить оплачиваемые больничные и улучшить условия профессиональной деятельности для железнодорожников.
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