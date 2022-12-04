Зрители CBS: Байден вместо помощи бастующим американцам заставил их замолчать

Президент США Джо Байден вместо помощи бастующим железнодорожникам заставил их замолчать. Об этом заявили зрители телеканала CBS.

Они раскритиковали новый закон американского лидера о предотвращении общенациональной забастовки железнодорожников. Так, один из комментаторов отметил, что Байден не в силах уладить проблемы, о которых ему регулярно сообщает рабочий класс, в том числе с помощью митингов.

"Вместо защиты прав рабочих он заставил их замолчать", — подчеркнул другой комментатор.

Его позицию поддержали остальные зрители канала. Некоторые из них предложили установить для членов Конгресса США такой же размер зарплаты, как у сотрудников железнодорожных предприятий.

Американцы также напомнили, что новый закон не смог остановить забастовку на территории Штатов. Они призвали Байдена утвердить оплачиваемые больничные и улучшить условия профессиональной деятельности для железнодорожников.