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Зрители CBS: Байден вместо помощи бастующим американцам заставил их замолчать

Мир

Президент США Джо Байден вместо помощи бастующим железнодорожникам заставил их замолчать. Об этом заявили зрители телеканала CBS.

Зрители CBS: Байден вместо помощи бастующим американцам заставил их замолчать

Они раскритиковали новый закон американского лидера о предотвращении общенациональной забастовки железнодорожников. Так, один из комментаторов отметил, что Байден не в силах уладить проблемы, о которых ему регулярно сообщает рабочий класс, в том числе с помощью митингов.

"Вместо защиты прав рабочих он заставил их замолчать", — подчеркнул другой комментатор.

Его позицию поддержали остальные зрители канала. Некоторые из них предложили установить для членов Конгресса США такой же размер зарплаты, как у сотрудников железнодорожных предприятий.

Американцы также напомнили, что новый закон не смог остановить забастовку на территории Штатов. Они призвали Байдена утвердить оплачиваемые больничные и улучшить условия профессиональной деятельности для железнодорожников.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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