Bild*: украинка подралась с сотрудниками приюта в Мюнхене из-за удлинителя

В Германии молодая беженка с Украины подралась с охранниками центра для временного проживания в Мюнхене из-за использования сетевого удлинителя, что запрещалось правилами пожарной безопасности. Об этом сообщает Bild*.

Издание отмечает, что участницей конфликта стала 20-летняя украинка, которая живёт в центре с июня вместе с матерью.

По словам девушки, в этот день у неё был онлайн-семинар, однако в боксе не работал беспроводной интернет. И она проложила в комнату сетевой удлинитель на случай, если её ноутбук начнёт разряжаться.

Беженка добавила, что в комнату внезапно вошли двое сотрудников службы безопасности: одна женщина пыталась забрать провод и зарядку, а другая схватила украинку за руку и взяла за свитер, после чего последовала "драка".

В бытовку пришёл также директор приюта, который не принял мер к защите. В результате стычки девушка получила "лёгкие" повреждения руки и плеча, а также "душевную" травму. Она заявила, что теперь боится жить в этом центре, пишет газета.

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