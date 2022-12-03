Американский наёмник Джонсон получил ранение на Украине и остался инвалидом

Наёмник Чемблисс Джонсон прибыл на Украину в марте. Однако в результате атаки российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор" американец получил тяжёлые ранения. На одной руке он потерял кисть, другую руку оставил на Украине полностью. Сейчас Джонсон находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

"Возможно, в будущем мы увидим его на Олимпийских играх для инвалидов. ВСУ оставили его на поле, он истекал кровью несколько часов", — сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.