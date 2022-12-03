Писатель Захар Прилепин обеспокоен ростом популярности в Казахстане националиста Мустафы Шокая, которого называют "казахстанским Бандерой".
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" рассказал о герое националистов Казахстана, которого превозносят, как и Степана Бандеру* на Украине.
"В Казахстане в последнее время активно раскручивается образ Мустафы Шокая — основателя Туркестанского батальона СС. Шокай преподносится в качестве казахстанского Бандеры", — написал Прилепин в своём микроблоге.
Он отметил, что рост популярности Шокая начался после начала спецоперации на Украине.
"Националистические круги Казахстана с началом российско-украинского конфликта конкретно усилили свою русофобскую и антироссийскую деятельность", — объяснил литератор.
Прилепин считает, что это провокация. направленная на ухудшение казахстанско-российских отношений.
"Власти Казахстана очень вяло реагируют на такие провокации, оправдывая их свободой слова и мнений. На Украине было точно также, пока не полыхнул Майдан, и Януковича не выгнали к чертовой матери. История никого не учит", — выразил своё мнение писатель.
Ранее Захар Прилепин предупредил Василия Вакуленко, известного под псевдонимом рэпер Баста, что "отсидеться не получится".
*Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"** (ОУН**), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"** (УПА**).
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