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Прилепин предупредил Казахстан: На Украине было также, пока не полыхнул Майдан

Мир

Писатель Захар Прилепин обеспокоен ростом популярности в Казахстане националиста Мустафы Шокая, которого называют "казахстанским Бандерой".

Прилепин предупредил Казахстан: На Украине было также, пока не полыхнул Майдан

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" рассказал о герое националистов Казахстана, которого превозносят, как и Степана Бандеру* на Украине.

"В Казахстане в последнее время активно раскручивается образ Мустафы Шокая — основателя Туркестанского батальона СС. Шокай преподносится в качестве казахстанского Бандеры", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Он отметил, что рост популярности Шокая начался после начала спецоперации на Украине.

"Националистические круги Казахстана с началом российско-украинского конфликта конкретно усилили свою русофобскую и антироссийскую деятельность", — объяснил литератор.

Прилепин считает, что это провокация. направленная на ухудшение казахстанско-российских отношений.

"Власти Казахстана очень вяло реагируют на такие провокации, оправдывая их свободой слова и мнений. На Украине было точно также, пока не полыхнул Майдан, и Януковича не выгнали к чертовой матери. История никого не учит", — выразил своё мнение писатель.

Ранее Захар Прилепин предупредил Василия Вакуленко, известного под псевдонимом рэпер Баста, что "отсидеться не получится".

*Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"** (ОУН**), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"** (УПА**).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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