Соловьёв: вместо свободы слова Запад декларирует одну русофобию

Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс потребовал отозвать разрешение на пребывание у сотрудников "Дождя"*.

О реакции на это событие руководителей телеканала Тихона Дзядко и Екатерины Котрикадзе в беседе Pravda.Ru рассказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

"В Латвии много лет подряд применялись репрессии к русским русскоязычным журналистам, и практически любой голос в поддержку России, который там раздавался, или хотя бы нейтральные материалы о России, могли служить поводом для того, чтобы журналиста выгнать с работы, иногда даже посадить в тюрьму. И при этом там свободно работал телеканал "Дождь"*. Мы понимаем, почему их никто не трогает. А наказывают только в случае, если они вдруг о России случайно скажут что-то хорошее. Это очень показательный момент, с точки зрения свободы слова, которая декларируется в этих странах", — отметил эксперт.

По его словам, эта свобода слова там абсолютно не работает, работает исключительно пропаганда и русофобия, которая звучит, в том числе, и в материалах "Дождя"*, сотрудники которого, сбежав из России, сейчас, по сути, работают на врага и занимаются абсолютно антироссийской пропагандой практически в каждом своём материале.

"Поэтому неудивительно, что журналист был уволен. И я думаю, что этот факт стоит довести до международных журналистских организаций, чтобы они оценили этот случай со своей точки зрения", — подытожил Соловьёв.

* - включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.