Власти Швеции и Финляндии должны осознавать, что после присоединения этих стран к НАТО России придётся принимать адекватные меры.
"С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной", — пишут аналитики журнала "Военная мысль", издаваемого Минобороны РФ.
Эксперты также отмечают, что на военные и инфраструктурные объекты на территориях Финляндии и Швеции будут перенацелены высокоточные ракеты большой дальности ВКС РФ.
Российские власти ранее не раз отмечали, что расширение Североатлантического альянса вредит стабильности и безопасности Европы.
Накануне стало известно, что Пентагон запланировал вербовать подростков на службу в армию США через компьютерный шутер Call of Duty.
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