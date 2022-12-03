МО РФ: Россия запланирует удары по Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО

Власти Швеции и Финляндии должны осознавать, что после присоединения этих стран к НАТО России придётся принимать адекватные меры.

"С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной", — пишут аналитики журнала "Военная мысль", издаваемого Минобороны РФ.

Эксперты также отмечают, что на военные и инфраструктурные объекты на территориях Финляндии и Швеции будут перенацелены высокоточные ракеты большой дальности ВКС РФ.

Российские власти ранее не раз отмечали, что расширение Североатлантического альянса вредит стабильности и безопасности Европы.

Накануне стало известно, что Пентагон запланировал вербовать подростков на службу в армию США через компьютерный шутер Call of Duty.