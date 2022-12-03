Кандидат в Сенат США Саре: американцы хотят хороших отношений с РФ

Официальный Вашингтон скрывает реальное отношение американцев к России, заявила независимый кандидат в Сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре. По её словам, граждане страны хотели бы наладить с российской стороной дружеские отношения.

Как подчеркнула Саре, граждане США на себе ощущают влияние "раскола" между Вашингтоном и Москвой.

"В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром. В США контролируют СМИ и поддерживают своё видение и имидж, которые сейчас на повестке", — заявила политик в ходе пресс-конференции.

Как подчеркнула Саре, американцы искренне не хотят войны с Китаем, Россией и ещё кем бы то ни было.