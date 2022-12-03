Fox News: всё меньше американцев доверяют армии США

Американская армия стремительно теряет доверие граждан США, заявили аналитики. По их словам, всё меньше жителей страны чувствуют себя защищёнными, а количество желающих вступить в ряды Вооружённых сил резко сократилось.

"У Пентагона серьёзная проблема с набором персонала, и отчасти это может быть связано с тем, что многие американцы теряют веру в военных. Недавний опрос Института Рональда Рейгана выявил тревожную тенденцию", — передаёт Fox News.

Согласно опросу, доверие к ВС США упало до критической отметки в 48 процентов. Тогда как в 2018 году уровень одобрения американской армии достигал отметки в 70 процентов.

При этом более 60 процентов опрошенных считают, что такая ситуация сложилась из-за "политизации" командования.