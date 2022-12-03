Британские пользователи Сети раскритиковали президента США Джо Байдена за выдвинутые условия России для якобы урегулирования украинского конфликта дипломатическим путём. По их мнению, лидер Штатов превращает переговоры "в фарс".
Комментаторы подчеркнули, что президент России Владимир Путин не будет "тратить время" на американцев.
"Президент России Владимир Путин не должен зря терять время на Байдена", — заявил один из комментаторов под соответствующей статьёй в Daily Mail.
"Президент США не хочет мира на Украине. Даже упрямый неонацист видит это", — поддержал другой юзер.
Британцы предположили, что Байден пытается оправдать поддержку США Незалежной.
"Он не намерен вести переговоры о прекращении конфликта на Украине, который США разжигают с 2014 года", — резюмировал ещё один пользователь.
Ранее Байден заявил, что для переговоров России необходимо вывести ВС РФ с территории Украины, в том числе и из новых российских областей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.