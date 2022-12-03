Британские пользователи Сети раскритиковали президента США Джо Байдена за выдвинутые условия России для якобы урегулирования украинского конфликта дипломатическим путём. По их мнению, лидер Штатов превращает переговоры "в фарс".

Комментаторы подчеркнули, что президент России Владимир Путин не будет "тратить время" на американцев.

"Президент России Владимир Путин не должен зря терять время на Байдена", — заявил один из комментаторов под соответствующей статьёй в Daily Mail.

"Президент США не хочет мира на Украине. Даже упрямый неонацист видит это", — поддержал другой юзер.