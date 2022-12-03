Трамп о церковном беспределе на Украине: "Зеленский весь о свободе, ребята"

Бывший президент США Дональд Трамп резко отреагировал на новости о гонениях Киевом представителей Украинской православной церкви.

По мнению политика, президент Незалежной Владимир Зеленский "суперзвезда демократии".

"Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство совершает набеги на УПЦ и арестовывает священников. Он весь о свободе, ребята. Давайте отправим ему ещё 100 млрд долларов без какой-либо ответственности", — написал Трамп на своей странице в соцсетях.

Ранее Pravda. Ru цитировала комментарий о ситуации с УПЦ зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. По его словам, нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры.