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Трамп о церковном беспределе на Украине: "Зеленский весь о свободе, ребята"

Мир

Бывший президент США Дональд Трамп резко отреагировал на новости о гонениях Киевом представителей Украинской православной церкви.

По мнению политика, президент Незалежной Владимир Зеленский "суперзвезда демократии".

"Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство совершает набеги на УПЦ и арестовывает священников. Он весь о свободе, ребята. Давайте отправим ему ещё 100 млрд долларов без какой-либо ответственности", — написал Трамп на своей странице в соцсетях.

Ранее Pravda. Ru цитировала комментарий о ситуации с УПЦ зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. По его словам, нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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