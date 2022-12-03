Independent: из-за инфляции британцы вынуждены есть корма для животных

Гражданам Великобритании не хватает денег на "человеческую" еду и они вынуждены переходить на корма для домашних животных, заявили аналитики.

Кроме того, из-за высоких тарифов на электроэнергию люди вынуждены греть еду над пламенем свечи.

"Я до сих пор в шоке от того, что одни доедают корм за домашними животными, а другие разогревают еду на свечах или на батарее", — рассказал руководитель продовольственной программы из Кардиффа Марк Стид в беседе с Independent.

Аналитик подчеркнул, что это абсолютно крайняя мера, но то, что подобное имеет место быть он знает из "надёжных источников". По его словам, люди сами об этом рассказывали в "слезах" и сетовали, что цена на продукты стали просто неподъёмными.