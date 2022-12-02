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Немецкий депутат: "Северный поток-2" должен быть открыт для импорта газа

Мир

Депутат "Альтернативы для Германии" Штеффен Котре во время выступления в бундестаге зашёл с козырей: необходимо подключить угольные и атомные станции к сети и не забыть при этом про "Северный поток 2", пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".

Немецкий депутат: "Северный поток-2" должен быть открыт для импорта газа

"Отказываться от российского газа и не иметь при этом никакой альтернативы — это уровень моего двухлетнего сына, который швыряет свою соску и потом удивляется, почему он больше не может её сосать. Повсюду беспредел и хаос. Субсидия на пользование электросетями отменена. На эту субсидию рассчитывали автономные производители электроэнергии, например, городские коммунальные службы, которые теперь не смогут покрыть часть своих расходов. Эта непредвиденная отмена также лишает нас части правовой определённости в Германии. И да, сколько ещё этот кое-как слепленный конгломерат будет держаться правил, прежде чем снова обратится в Федеральный конституционный суд? Если это произойдёт, то, к сожалению, люди окажутся брошенными на произвол судьбы", - заявил Котре.

Политик отметил, что социальный перекос неизбежен, а вот решение проблемы довольно простое: устранение искусственно ограниченного предложения и, следовательно, снижение цен. Это сэкономит деньги и налогоплательщиков, вместо того чтобы отнять.

"Все угольные и атомные электростанции нужно подключить к сети. "Северный поток -2"должен быть открыт для импорта газа", - заявил депутат.

При этом Котре, которого уже успели обвинить коллеги по партии в пропутинской пропаганде, добавил, что правящая коалиция — это предприятие по разрушению, а Германия, к сожалению, его жертва.

"Скоро люди сами это поймут. Но после ликвидации "лево-зелёной" политики", — резюмировал политик.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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