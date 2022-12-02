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Захарова высказалась по поводу штрафа для телеканала "Дождь"* в Латвии

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение надзорных органов Латвии оштрафовать телеканал "Дождь"*.

Захарова высказалась по поводу штрафа для телеканала "Дождь"* в Латвии

В пятницу, 2 декабря глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что телеканалу "Дождь"* выписан штраф на сумму 10 тысяч евро за показ в эфире карты с Крымом в составе России. Это нарушение стало вторым за последние месяцы. Аболиньш предупредил, что после третьего нарушения лицензия телеканала в Латвии будет аннулирована.

"Не выручили и подписанные сотрудниками Дождя* бумажки о лояльности местным спецслужбам? Запомните, предателей нигде не любят", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что "Дождю"* не помогло увольнение ведущего Алексея Коростелева и размещение "гей-символики".

* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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