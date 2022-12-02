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Политолог Кошкин о посылках в украинские дипмиссии: это демонстрация

Мир

Политолог Андрей Кошкин прокомментировал факт получения украинским консульством и другими организациями в Испании посылок со взрывчаткой.

Политолог Кошкин о посылках в украинские дипмиссии: это демонстрация

Эксперт уверен, что кампания с посылками носит демонстрационный характер, и о настоящей угрозе здесь речи не идёт.

Кошкин обратил внимание, что диверсии в данном случае совершаются на территории одного государства, и, возможно, их цель — просто дестабилизация ситуации.

Политолог отметил, что пока никто не взял на себя ответственность за эти инциденты, но как только та или иная террористическая организация возьмёт на себя ответственность за эти акты, после этого можно будет попытаться объяснить их причины.

Кошкин напомнил, что в Испании как свои сложности, так и свои спящие группировки, однако эпизоды с посылками носят исключительно демонстрационный характер.

"Это демонстрация, а не реальная попытка покушения на сотрудника дипломатической миссии. Вы же знаете, что в украинском посольстве сотрудник получил легкое ранение. Все понимают, что пакеты вскрывают, они не попадают адресату", — сказал Кошкин в беседе с Телеканалом "360".

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"Украинское СБУ – это филиал американского ЦРУ"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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