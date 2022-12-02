Читатели издания Breitbart забеспокоились по поводу состояния здоровья президента США Джо Байдена после его затяжного рукопожатия с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Ранее Белый дом опубликовал видеозапись, на которой Байден здоровается с Макроном и на протяжении 40 секунд удерживает руку президента Франции, которого смутило долгое рукопожатие.
Одни читатели высмеяли ситуацию, а другие испугались за здоровье Байдена.
По мнению пользователя El Kabong, Байден нашёл опору в виде руки Макрона, чтобы не упасть.
"Однажды я испытал такое на себе: человек с деменцией взял меня за руку и не отпускал. Странно и неприятно", — написал AlgorithmicAnalyst.
Комментатор Meremortal сообщил, что его отец, который страдал болезнью Альцгеймера, в последние годы жизни пожимал руки именно таким образом.
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