Новак: планы Польши по закупке 3 млн тонн нефти у РФ — это театр абсурда

То, как себя ведёт Польша, пытающаяся решить свои нефтегазовые проблемы, похоже на театр абсурда. Так охарактеризовал происходящее в этой области вице-премьер России Александр Новак, прокомментировав таким образом намерение Варшавы приобрести у РФ три миллиона тонн нефти.

"Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются", — сказал Новак журналистам.

Эта фраза стала реакцией Новака на сообщение о том, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила России заявку на закупку трёх миллионов тонн российской нефти, которая должна быть поставлена по нефтепроводу "Дружба".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу следует в самые кратчайшие сроки отказаться от нефти из России.

А по сообщению агентства Bloomberg, переговоры о потолке цен на российскую нефть зашли в тупик по вине Варшавы, которая сочла предложение о 62 долларах за баррель нефти из РФ слишком щедрым, призывая снизить его в два раза, до 30 долларов.