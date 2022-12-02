То, как себя ведёт Польша, пытающаяся решить свои нефтегазовые проблемы, похоже на театр абсурда. Так охарактеризовал происходящее в этой области вице-премьер России Александр Новак, прокомментировав таким образом намерение Варшавы приобрести у РФ три миллиона тонн нефти.
"Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются", — сказал Новак журналистам.
Эта фраза стала реакцией Новака на сообщение о том, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила России заявку на закупку трёх миллионов тонн российской нефти, которая должна быть поставлена по нефтепроводу "Дружба".
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу следует в самые кратчайшие сроки отказаться от нефти из России.
А по сообщению агентства Bloomberg, переговоры о потолке цен на российскую нефть зашли в тупик по вине Варшавы, которая сочла предложение о 62 долларах за баррель нефти из РФ слишком щедрым, призывая снизить его в два раза, до 30 долларов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.