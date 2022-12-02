Украинка в эфире назвала россиян тараканами, которых надо " везде уничтожать"

Уроженка Украины Алла Найдич потребовала закрыть и уничтожить Российский культурный центр в Париже. Скандальное заявление она сделала в прямом эфире телеканала LCI в ходе обсуждения русофобии.

Слова Найдич неприятно удивили ведущего дискуссии. Он поинтересовался, как же быть с теми русскими, которые покинули страну после начала военной спецоперации.

В ответ украинка назвала их тараканами, сбежавшими от страха, а не из-за убеждений.

Она также высказала мнение, что все граждане России "являются насекомыми", которых следует "везде уничтожать".

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов призвал "уничтожить Россию" и не вести с ней переговоры.