Уроженка Украины Алла Найдич потребовала закрыть и уничтожить Российский культурный центр в Париже. Скандальное заявление она сделала в прямом эфире телеканала LCI в ходе обсуждения русофобии.
Слова Найдич неприятно удивили ведущего дискуссии. Он поинтересовался, как же быть с теми русскими, которые покинули страну после начала военной спецоперации.
В ответ украинка назвала их тараканами, сбежавшими от страха, а не из-за убеждений.
Она также высказала мнение, что все граждане России "являются насекомыми", которых следует "везде уничтожать".
Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов призвал "уничтожить Россию" и не вести с ней переговоры.
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