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Украинские окопы завалены трупами: скандал с потерями ВСУ не удаётся замять

Мир

Скандал с потерями ВСУ, которые озвучила фон дер Ляйен, не удаётся замять благодаря западным СМИ.

Украинские окопы завалены трупами: скандал с потерями ВСУ не удаётся замять

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери ВСУ в ходе СВО составляют 100 тыс. убитыми. Она ссылалась на данные, полученные Генштабом ВСУ. Позднее видео выступления фон дер Ляйен было отредактировано, а фрагмент с заявлением о потерях ВСУ вырезан.

После этого журналисты ВВС выпустили материал, в котором говорилось о том, что МО Украины не подтверждают данные цифры. Таким образом, стало ясно, что ссылка на Генштаб ВСУ была лживой.

Офицер НМ ДНР Андрей Марочко заявил, что слова фон дер Ляйен оказали негативное воздействие как на ВСУ, так и на украинскую общественность. По его информации, среди украинских бойцов возросло число случаев саботажа, самоволок и споров с командованием. Родственники военнослужащих начали штурмовать военкоматы в поисках правды.

Командир украинского нацбатальона "Свобода" Пётр Кузик заявил Express, что потери среди его солдат настолько велики, что они перестали считать тела. Он добавил, что трупы лежат в окопах, пока рядом располагаются живые солдаты по колено в воде.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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