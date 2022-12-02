Вокруг телеканала "Дождь"* разразился скандал из-за слов о помощи военным ВС РФ

Вокруг телеканала "Дождь"* разразился скандал из-за слов о помощи российским военным.

Ведущий телеканала "Дождь"* Алексей Коростылев заявил в эфире, что они помогают военнослужащим РФ с оснащением и "элементарными удобствами". Это вызвало резкий негатив среди сторонников Украины, пишет "МК". "Дождь"* они назвали не иноагентом, а "российским агентом". Позже слова Коростылева убрали из повторного эфира.

Это уже не первый "прокол" телеканала. Не так давно телеканал "Дождь"* был оштрафован на 10 тыс. евро за то, что в эфире журналист назвал военных ВС РФ "нашей армией". Как сообщает "МК", заявление о помощи ВС РФ стало вторым "существенным нарушением", зафиксированное Ригой. После третьего "Дождь"* могут закрыть.

* - включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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