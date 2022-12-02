Newsweek: зима без российского газа станет серьёзной проверкой для НАТО и ЕС

Авторы Newsweek пишут, что зима без российского газа станет серьёзной проверкой для НАТО и ЕС.

По мнению авторов издания, из-за нехватки российского газа Евросоюз и НАТО ожидает раскол. Польский посол в США Марек Магеровский заявил, что украинский конфликт стал причиной для разногласия между западными странами. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин очень умный политик. По его мнению, Путин извлекает выгоду от усталости Завада от Украины.

Также посол заявил, что газовая зависимость Европы от России дала трещину в Евросоюзе и НАТО. Если сама Польша покупает газ в Норвегии, то крупные государства Европы действительно нуждаются в российском газе. Это, по мнению Магеровского, оказывает негативное влияние на сплочённость западной коалиции.

"Эта зима станет лакмусовой бумажкой для всех нас", — заявил Магеровский.

Также польский политик заявил, что даже Запад не знает, как антироссийские санкции повлияют на экономику РФ.