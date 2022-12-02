Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ирландский политик Дейли обвинила НАТО в разрушительной политике на Украине
Балицкий опроверг слухи о сдаче Полога: "Фантазии Киева"
Матвиенко призвала наградить Андрея Малахова за влияние на народные массы
Путин про удары по инфраструктуре Украины: это вынужденный ответ
Прилепин о признаниях Канье Уэста: перечисляет Путина через запятую с Гитлером
В посольство Украины в Брно поступила странная посылка
Постпред РФ при ОЗХО Шульгин: США помогают Киеву с химическими провокациями
Марочко: заявление главы ЕК фон дер Ляйен о потерях вызвало моральный упадок ВСУ
В Часовом Яре в ДНР был поражён пункт размещения иностранных наёмников

Newsweek: зима без российского газа станет серьёзной проверкой для НАТО и ЕС

Мир

Авторы Newsweek пишут, что зима без российского газа станет серьёзной проверкой для НАТО и ЕС.

Newsweek: зима без российского газа станет серьёзной проверкой для НАТО и ЕС

По мнению авторов издания, из-за нехватки российского газа Евросоюз и НАТО ожидает раскол. Польский посол в США Марек Магеровский заявил, что украинский конфликт стал причиной для разногласия между западными странами. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин очень умный политик. По его мнению, Путин извлекает выгоду от усталости Завада от Украины.

Также посол заявил, что газовая зависимость Европы от России дала трещину в Евросоюзе и НАТО. Если сама Польша покупает газ в Норвегии, то крупные государства Европы действительно нуждаются в российском газе. Это, по мнению Магеровского, оказывает негативное влияние на сплочённость западной коалиции.

"Эта зима станет лакмусовой бумажкой для всех нас", — заявил Магеровский.

Также польский политик заявил, что даже Запад не знает, как антироссийские санкции повлияют на экономику РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Экс-командующий ВС Британии Хоутон заявил о начале войны с Россией

Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.

Экс-командующий ВС Британии Хоутон заявил о начале войны с Россией
Разведка РФ показала штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении с беспилотника
Разведка РФ показала штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении с беспилотника
NDP: власти Польши готовят население к апокалипсису в случае войны с Россией
Тимошенко: план Суровикина "гросс капут" шаг за шагом дожимает Киев
Юрий Соломин: Малый театр всегда был с нашей Армией Анжела Якубовская Польша опозорилась и увековечила свой позор на маленькой бумажке Сергей Лебедев Знак зодиака 2 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Марочко: офицеры ВСУ в Артёмовске паникуют из-за отсутствия приказа об эвакуации
Коц предрёк украинской армии серьёзные проблемы с поставками западных вооружений
Барбашов: ВСУ потеряли десятки солдат в "безнадёжной" атаке на Снигирёвку
Барбашов: ВСУ потеряли десятки солдат в "безнадёжной" атаке на Снигирёвку
Последние материалы
Ирландский политик Дейли обвинила НАТО в разрушительной политике на Украине
Балицкий опроверг слухи о сдаче Полога: "Фантазии Киева"
Матвиенко призвала наградить Андрея Малахова за влияние на народные массы
Путин про удары по инфраструктуре Украины: это вынужденный ответ
Юрий Соломин: Малый театр всегда был с нашей Армией
Newsweek: зима без российского газа станет серьёзной проверкой для НАТО и ЕС
Прилепин о признаниях Канье Уэста: перечисляет Путина через запятую с Гитлером
В посольство Украины в Брно поступила странная посылка
Постпред РФ при ОЗХО Шульгин: США помогают Киеву с химическими провокациями
Марочко: заявление главы ЕК фон дер Ляйен о потерях вызвало моральный упадок ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников