В посольство Украины в Брно поступила странная посылка

Персоналу украинского посольства в чешском городе Брно пришлось в срочном порядке эвакуироваться 2 декабря. Причиной таких мер стало получение подозрительной посылки.

Об инциденте представителей прессы проинформировал сотрудник местной полиции Давид Халоупка. Он рассказал, что правоохранительные органы сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

"Речь идет о подозрительном предмете, на месте идет выяснение, что бы это могло быть. Из здания консульства эвакуированы 6 его сотрудников. Также эвакуирован ряд соседних зданий, включая детский сад", — сказал Халоупка.

Представитель полиции полагает, что полученная в посольстве Брно посылка напоминает те, которые были ранее отправлены в диппредставительства Испании.

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