Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал приоритетный способ завершить украинский кризис и достичь целей российских властей.
"Мирные дипломатические средства", — подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина во время брифинга.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен указал на возможность переговоров Москвы и Киева. При этом Россия должна быть "серьёзно настроена", добавил политик. По его словам, российскому президенту стоит демонстрировать стремление к дипломатии и диалогу.
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Видео удара российских военнослужащих с беспилотника по позициям ВСУ на Угледарском направлении появилось в Сети.