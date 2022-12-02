Песков: дипломатия — предпочтительный вариант решения ситуации на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал приоритетный способ завершить украинский кризис и достичь целей российских властей.

"Мирные дипломатические средства", — подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина во время брифинга.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен указал на возможность переговоров Москвы и Киева. При этом Россия должна быть "серьёзно настроена", добавил политик. По его словам, российскому президенту стоит демонстрировать стремление к дипломатии и диалогу.