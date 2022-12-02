Западные СМИ удивлены переговорами Байдена и Макрона: поцелуи и касания

Во время встречи в Вашингтоне американский лидер Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон слишком часто касались друг друга руками, что вызвало бурю обсуждений в Сети. Глава Белого дома поприветствовал своего французского коллегу широкой улыбкой, объятиями и поцелуем.

Журналисты задали Байдену вопрос, для чего он пригласил Макрона, на что президент США ответил: "Потому что он мой друг”.

Президент Франции неоднократно клал руку на спину Байдена, а тот в какой-то момент повернулся к французскому коллеге и сказал: "Мерси".

Обстановка саммита, по словам журналистов, была мягко говоря шикарной: золотые шторы, хрустальные люстры, искусственные сосульки и фальшивый снег.

На государственный ужин преподнесли равиоли с тыквой из сада Белого дома и икру из белого калифорнийского осетра. На десерт был апельсиновый торт с мандариновым муссом, жареными грушами и мороженым со сливками, сообщает Washington Post.