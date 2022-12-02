Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко побеседовали по телефону. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

"До совещания Лукашенко провёл телефонный разговор с Путиным", — заявили в Telegram-канале "Пул первого".

Пресс-секретарь президента РФ сообщил в разговоре с РИА Новости, что беседа глав государств состоялась.

Ранее Лукашенко сказал, что украинские власти пытаются любыми способами втянуть войска стран-членов альянса НАТО в конфликт с Москвой.