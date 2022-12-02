Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко побеседовали по телефону. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.
"До совещания Лукашенко провёл телефонный разговор с Путиным", — заявили в Telegram-канале "Пул первого".
Пресс-секретарь президента РФ сообщил в разговоре с РИА Новости, что беседа глав государств состоялась.
Ранее Лукашенко сказал, что украинские власти пытаются любыми способами втянуть войска стран-членов альянса НАТО в конфликт с Москвой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Видео удара российских военнослужащих с беспилотника по позициям ВСУ на Угледарском направлении появилось в Сети.