Глава ЕК фон дер Ляйен заявлением о 100 тыс. погибших в ВСУ показала Киеву шпагу

Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что Украина в ходе СВО потеряла уже 100 тысяч солдат. Это сообщение возымело эффект информационной бомбы. О причинах заявления поразмышляли обозреватели газеты "Взгляд".

Председатель Европейской комиссии может располагать реальными данными, скрываемыми Украиной, и таким образом попыталась "разжалобить слушателей".

"Посыл её слов — вот как сильно страдает Украина, необходимо ещё сильнее ей помогать, несмотря на усталость от всего украинского, которая наблюдается и в Европе, и в Америке", — говорится в публикации.

Однако причина громкого заявления может крыться и в том, что фон дер Ляйен пожелала наказать руководство Украины, поскольку в последнее время Владимир Зеленский стал "неуправляем" со своими требованиями бессрочной помощи от Запада. Огласив тщательно скрываемую Киевом информацию о потерях, глава Еврокомиссии хотела показать украинскому лидеру, что у Запада есть ещё одно оружие против киевских элит.

"Это оружие — информация", — пишет автор статьи, сравнив заявление фон дер Ляйен со шпагой, которую она показательно обнажила, а потом спрятала в ножны.

В то же время в публикации отмечается, что, возможно, в скандальном заявлении скрытый смысл вовсе отсутствует.

"Может быть, это реальный уровень её компетентности, и никакого двойного дна нет. Может быть, там вообще дна нет", — резюмируется в статье.