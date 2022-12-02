Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что Украина в ходе СВО потеряла уже 100 тысяч солдат. Это сообщение возымело эффект информационной бомбы. О причинах заявления поразмышляли обозреватели газеты "Взгляд".
Председатель Европейской комиссии может располагать реальными данными, скрываемыми Украиной, и таким образом попыталась "разжалобить слушателей".
"Посыл её слов — вот как сильно страдает Украина, необходимо ещё сильнее ей помогать, несмотря на усталость от всего украинского, которая наблюдается и в Европе, и в Америке", — говорится в публикации.
Однако причина громкого заявления может крыться и в том, что фон дер Ляйен пожелала наказать руководство Украины, поскольку в последнее время Владимир Зеленский стал "неуправляем" со своими требованиями бессрочной помощи от Запада. Огласив тщательно скрываемую Киевом информацию о потерях, глава Еврокомиссии хотела показать украинскому лидеру, что у Запада есть ещё одно оружие против киевских элит.
"Это оружие — информация", — пишет автор статьи, сравнив заявление фон дер Ляйен со шпагой, которую она показательно обнажила, а потом спрятала в ножны.
В то же время в публикации отмечается, что, возможно, в скандальном заявлении скрытый смысл вовсе отсутствует.
"Может быть, это реальный уровень её компетентности, и никакого двойного дна нет. Может быть, там вообще дна нет", — резюмируется в статье.
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