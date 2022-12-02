Экс-командующий ВС Британии Хоутон заявил о начале войны с Россией

Экс-командующий британских вооружённых сил Николас Хоутон заявил, что Великобритания находится в состоянии "войны с Россией". По его мнению, противостояние прослеживается не на поле боя, а в энергетической, продовольственной и экономической сферах, а также в кибербезопасности и в политике в целом.

В интервью Sky News генерал отметил, что для эффективной борьбы с Россией необходима "международная стойкость". Более того, Хоутон убеждён, что именно из-за спецоперации на Украине в Британии начался экономический кризис.

"Мы на самом деле находимся в состоянии войны, но не в той разновидности войны, которую признаёт большинство людей", — заявил он.