Экс-командующий британских вооружённых сил Николас Хоутон заявил, что Великобритания находится в состоянии "войны с Россией". По его мнению, противостояние прослеживается не на поле боя, а в энергетической, продовольственной и экономической сферах, а также в кибербезопасности и в политике в целом.
В интервью Sky News генерал отметил, что для эффективной борьбы с Россией необходима "международная стойкость". Более того, Хоутон убеждён, что именно из-за спецоперации на Украине в Британии начался экономический кризис.
"Мы на самом деле находимся в состоянии войны, но не в той разновидности войны, которую признаёт большинство людей", — заявил он.
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