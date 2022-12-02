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Запад сконцентрировал своё внимание на внутренней политике России на фоне спецоперации на Украине. Некоторые эксперты считают, что власть президента Владимира Путина ослабла, однако это ошибочное мнение. Об этом заявила бывший офицер разведки США Ребекка Коффлер.

Она подчёркивает, что большинство россиян поддерживает позицию президента, а если и критикуют его действия на Украине, то только потому, что они недостаточно жёсткие.

"Вывод о том, что Путин вот-вот будет отстранён от власти, в лучшем случае является принятием желаемого за действительное", — заявила она в материале для Fox News.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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