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Fox News: Джо Байден применил на Макроне "силовой приём" во время рукопожатия

Мир

В ходе визита в Вашингтон журналисты сняли на фото французского президента Эммануэля Макрона, который пожимает руку Джо Байдену. Данное действие продолжалось больше 30 секунд. Телеведущий канала Fox News Джесси Уоттерс высмеял долгое рукопожатие лидеров стран.

Fox News: Джо Байден применил на Макроне "силовой приём" во время рукопожатия

"До сих пор Джо не слишком преуспевал в том, чтобы произвести впечатление на французского лидера, а это ему необходимо", — отметил Уоттерс.

Прошлым летом Макрон раскритиковал хозяина Белого дома за то, что он поспешно покинул Афганистан, из-за чего у Соединённых Штатов "возникли проблемы со старейшим союзником".

"А сегодня рано утром Байден схватил Макрона за руку и не отпускал её. Не мог отпустить. Макрон не знал, что делать. Был ли это ирландский силовой приём, поцелуй смерти, я хочу сказать: что это такое", — сыронизировал Уоттерс.

Напоминаем, с 29 ноября по 2 декабря Макрон находится с официальным визитом в США.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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