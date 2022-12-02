Украинский пленный: солдаты ВСУ используют Starlink для "всякой фигни"

В украинской армии спутниковая сеть Starlink, которая должна обеспечивать связь командованию, используется солдатами для звонков домой и общения в соцсетях, рассказал пленный боевик Сергей Лазаренко.

Подразумевалось, что терминалы повысят взаимодействие подразделений ВСУ и облегчат управление армией Украины в ходе боевых действий, но в войсках они применяются не по назначению.

"Позвонить по видеосвязи матери, зайти в ТikTok там, листаешь всякую фигню", — пояснил бывший солдат 113-й бригады территориальной обороны журналистам РИА Новости.

Накануне житель Киева пожаловался, что местные спекулянты выкупили все бензиновые генераторы в Польше, чтобы продавать их на Украине с тройной наценкой.