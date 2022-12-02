В украинской армии спутниковая сеть Starlink, которая должна обеспечивать связь командованию, используется солдатами для звонков домой и общения в соцсетях, рассказал пленный боевик Сергей Лазаренко.
Подразумевалось, что терминалы повысят взаимодействие подразделений ВСУ и облегчат управление армией Украины в ходе боевых действий, но в войсках они применяются не по назначению.
"Позвонить по видеосвязи матери, зайти в ТikTok там, листаешь всякую фигню", — пояснил бывший солдат 113-й бригады территориальной обороны журналистам РИА Новости.
Накануне житель Киева пожаловался, что местные спекулянты выкупили все бензиновые генераторы в Польше, чтобы продавать их на Украине с тройной наценкой.
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Видео удара российских военнослужащих с беспилотника по позициям ВСУ на Угледарском направлении появилось в Сети.