Икона феминистского движения Германии Алиса Шварцер (выступавшая за права женщин в 60-70-е, когда это ещё не было модно) вновь идёт против течения. На этот раз она стала гостьей одной из ТВ-передач.

"Ты написала в открытом письме канцлеру Шольцу, что больше не должно быть поставок оружия на Украину. Сейчас ты видишь эти разрушения, что русские бомбят города, ты всё ещё считаешь, что лучше не поставлять оружие людям на Украине?" — задается вопросом ведущая.

"Да, сейчас я убеждена в этом ещё сильнее. Мы же видели эти ужасные съемки. И я вот только увидела эти цифры: каждый день погибает 1 тысяча солдат. С обеих сторон, конечно. Ведь, между прочим, по обе стороны люди. Сейчас общее число погибших солдат оценивается в 100 тысяч… Сложно вообразить, какой ужас скрывается за этими цифрами. Выжженная земля, разрушенные города. Только что здесь было сказано — коллега сказал, что в какой-то момент придётся вести переговоры. В какой-то момент будут вестись переговоры, но мёртвых уже никто не воскресит. Вот почему я думаю, что было бы умно, если бы Германия внесла свой вклад в создание более здорового климата, который не ведёт к дальнейшей эскалации войны", - заявила Алиса в ответ.