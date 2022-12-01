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Байден о Путине: просчитался, когда представлял себя Петром I

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Джозеф Байден объяснил, какие ошибки, по его мнению, допустил Владимир Путин при вторжении на Украину.

Байден о Путине: просчитался, когда представлял себя Петром I

Президент США заявил, что условием для переговоров с Путиным является уход ВС РФ из Украины.

"Идея, что Путин когда-либо одержит победу в Украине, недопустима. Это нельзя допустить! Даже нельзя себе представлять, что он может оккупировать эту страну", — сказал Байден.

Американский лидер считает, что президент России неверно оценил обстановку, когда принимал решение начать СВО.

"Он просчитался во всём, он думал, что его там будет с распростертыми руками встречать русскоязычное население Украины, почитайте его речи перед вторжением. Он представлял себя следующим Петром I, он называл Киев матерью городов русских, там российская идентичность и так далее, он во всём просчитался", — заявил глава США.

Байден отметил, что готов обсудить с российским лидером, "как ему из этого всего выбраться".

Президент США также заявил, что готов вести переговоры с Путиным о завершении спецоперации на Украине. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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