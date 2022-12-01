Джозеф Байден объяснил, какие ошибки, по его мнению, допустил Владимир Путин при вторжении на Украину.
Президент США заявил, что условием для переговоров с Путиным является уход ВС РФ из Украины.
"Идея, что Путин когда-либо одержит победу в Украине, недопустима. Это нельзя допустить! Даже нельзя себе представлять, что он может оккупировать эту страну", — сказал Байден.
Американский лидер считает, что президент России неверно оценил обстановку, когда принимал решение начать СВО.
"Он просчитался во всём, он думал, что его там будет с распростертыми руками встречать русскоязычное население Украины, почитайте его речи перед вторжением. Он представлял себя следующим Петром I, он называл Киев матерью городов русских, там российская идентичность и так далее, он во всём просчитался", — заявил глава США.
Байден отметил, что готов обсудить с российским лидером, "как ему из этого всего выбраться".
Президент США также заявил, что готов вести переговоры с Путиным о завершении спецоперации на Украине.
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