Старовойт рассказал о новом обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ

Населённый пункт Тёткино в Курской области в очередной раз подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом проинформировал глава региона Роман Старовойт.

Губернатор рассказал, что после обстрела в поселке и округе фиксируются проблемы с электроснабжением.

"В поселке Теткино очередной обстрел ВСУ. В результате наблюдаются перебои с электричеством в Теткино и соседнем селе Попово-Лежачи. Аварийные бригады выехали на место. Детали сообщу позднее", — написал Старовойт в Telegram-канале.

Прилёты со стороны Украины наблюдались в Курской области уже много раз. 29 ноября Старовойт сообщил о 11 прилётах со стороны ВСУ, в результате чего пострадал объект энергоснабжения.