Населённый пункт Тёткино в Курской области в очередной раз подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом проинформировал глава региона Роман Старовойт.
Губернатор рассказал, что после обстрела в поселке и округе фиксируются проблемы с электроснабжением.
"В поселке Теткино очередной обстрел ВСУ. В результате наблюдаются перебои с электричеством в Теткино и соседнем селе Попово-Лежачи. Аварийные бригады выехали на место. Детали сообщу позднее", — написал Старовойт в Telegram-канале.
Прилёты со стороны Украины наблюдались в Курской области уже много раз. 29 ноября Старовойт сообщил о 11 прилётах со стороны ВСУ, в результате чего пострадал объект энергоснабжения.
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