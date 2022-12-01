В Сети высмеяли фото с мороженым президентов США и Франции Байдена и Макрона

В Сети появилась фотография президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона. На ней политики были запечатлены с мороженым.

Пользователю Twitter* стало интересно, насколько Макрону удобно находиться близко к Байдену, ведь на встрече с президентом Владимиром Путиным он сидел за длинным столом. Многим стало любопытно, почему десерт не поставили и перед их жёнами.

Некоторым такое поведение Байдена показалось странным из-за происходящего кризиса в стране.

"Вау, рад, что вы можете позволить себе отдых, потому что многие из нас не могут, и это из-за вас", — цитируют слова одного из комментатора РИА Новости.

Фото было снято в ресторане Fiola Mare в Вашингтоне.

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