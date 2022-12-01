Джаралла о переговорах РФ и Украины: ключевой вопрос — кто продержится дольше

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса о том, что кризис на Украине завершится путём переговоров.

Джаралла напомнил, что Петреус является боевым генералом и отличается своеобразным характером. Он отметил, что на Западе работают по определённым моделям, благодаря чему их прогнозы предсказуемы.

Политолог рассказал, что западные эксперты в результате дискуссий пришли к выводу о том, что всё закончится переговорами.

"Генерал Петреус озвучил просто модель, которую, по их мнению, они реализуют. Нужно дождаться того момента, когда силы сторон иссякнут, ни в коем случае не допустив поражения Украины, которое способно произойти в любой момент, но в то же время желательно, конечно, было бы добиться поражения России, но, очевидно, это уже видно всем, что это относится к разряду фантазий. Поэтому нужно хотя бы не допустить её абсолютной сокрушительной победы", — передал рассуждения западных политиков Джаралла.

Он подчеркнул, что в этой схеме не учитываются интересы России.

"Это означает лишь одно — провал подобной позиции изначально. Кроме того, не нужно забывать, что время работает на Россию, а положение всех участников в настоящий момент является далеко не блестящим. И поэтому вопрос "кто продержится дольше?" является ключевым для всех", — сказал политический эксперт.

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