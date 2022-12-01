В США учёные произвели моделирование применения ядерного оружия мощностью 100 мегатонн по Киеву. Эксперты показали результат такого удара на видео.
По их мнению, радиус поражения составит 65 километров, а жертв будет более 2,4 миллиона человек.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что риск перерастания в ядерную войну при неядерном столкновении ядерных держав огромен.
Напомним, сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал "уничтожить Россию" и не вести с ней переговоры.
На это резко отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который призвал просто "уничтожать таких нацистских ублюдков".
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