В США смоделировали последствия ядерного удара по Киеву: 2,4 миллиона жертв

В США учёные произвели моделирование применения ядерного оружия мощностью 100 мегатонн по Киеву. Эксперты показали результат такого удара на видео.

По их мнению, радиус поражения составит 65 километров, а жертв будет более 2,4 миллиона человек.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что риск перерастания в ядерную войну при неядерном столкновении ядерных держав огромен.

Напомним, сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал "уничтожить Россию" и не вести с ней переговоры.

На это резко отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который призвал просто "уничтожать таких нацистских ублюдков".