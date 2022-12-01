Австрийский военкор: "Запад поставляет ракеты, которыми обстреливают Донецк"

Редкое явление — в Германии в студию телешоу пригласили экспертов с действительно разными мнениями по вопросу поставок оружия на Украину. Немецкая журналистка Ульрике Херманн, привыкшая беззастенчиво врать, в эфире ServusTV была моментально уличена в фейке, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".

Австрийский военкор и переводчик Кристиан Вершютц разгромил её аргументы за поставки вооружения. А ещё, обойдя цензуру, припомнил, чьими ракетами обстреливают изо дня в день Донецк.

"Украина сможет защитит себя, только если получит оружие. То, что поставляется на Украину — и это должно быть сказано совершенно чётко, — является только оборонительным оружием", — сказала журналистка. "Я хотел бы прокомментировать утверждение, что Запад поставляет только оборонительное оружие. Это просто неправда. HIMARS и другие поставляемые артиллерийские системы могут использоваться как в оборонительных, так и в наступательных целях. И если вы сегодня читали новости, то знаете, что, например, Донецк снова подвёргся массированному обстрелу. Таким образом утверждение, что Запад поставляет только оборонительное оружие, просто не соответствует действительности. Любой военный вам это подтвердит, и я не знаю, как вы пришли к такому мнению", — заявил в эфире Вершютц.