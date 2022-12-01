Кривонос: Зеленский боится главкома ВСУ Залужного

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос убеждён, что глава украинского государства Владимир Зеленский опасается главкома Вооружённых сил Валерия Залужного, потому что он может составить ему конкуренцию после окончания военных действий.

"Никто не хочет воспитывать нового Эйзенхауэра в Офисе президента. Они понимают, что после победы им нужно что-то делать будет с генералом Залужным — или отправлять в почётную отставку, или отправлять в какую-то долгосрочную заграничную командировку, представителем Украины в НАТО или ещё что", — сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в Интернете появилась запись телефонного разговора Залужного с генералом Кривоносом. По его мнению, судя по диалогу, украинские военные обсуждают Офис президента Украины и готовятся к "чему-то нехорошему".