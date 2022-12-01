Медведев: главная задача властей — сохранить Россию и россиян

По словам заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, основной задачей руководства страны на данный момент является сохранение России и её жителей, иначе в противном случае её будущее незавидно.

Политик предупредил, что если Россия сейчас решила бы сдаться, её просто "порвали бы на части".

"Наша задача — сохранить страну и сохранить наших людей. В том числе тех людей, которые снова стали гражданами Российской Федерации. Если мы этого не сделаем, наше будущее не завидно. Не просто ноги вытрут, на части порвут", — сказал Медведев во время встречи с благотворителями и меценатами.

Председатель ЕР отметил, что дипломаты могут называть это какими угодно словами, суть от этого не изменится. Медведев подчеркнул, что дошло до того, что противники РФ уже даже не стесняются в выражениях, прямо заявляя о своих намерениях. Политик считает, что России в таком случае тоже "стесняться нечего", потому что страна защищает свою территорию и своих граждан.