По словам заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, основной задачей руководства страны на данный момент является сохранение России и её жителей, иначе в противном случае её будущее незавидно.
Политик предупредил, что если Россия сейчас решила бы сдаться, её просто "порвали бы на части".
"Наша задача — сохранить страну и сохранить наших людей. В том числе тех людей, которые снова стали гражданами Российской Федерации. Если мы этого не сделаем, наше будущее не завидно. Не просто ноги вытрут, на части порвут", — сказал Медведев во время встречи с благотворителями и меценатами.
Председатель ЕР отметил, что дипломаты могут называть это какими угодно словами, суть от этого не изменится. Медведев подчеркнул, что дошло до того, что противники РФ уже даже не стесняются в выражениях, прямо заявляя о своих намерениях. Политик считает, что России в таком случае тоже "стесняться нечего", потому что страна защищает свою территорию и своих граждан.
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