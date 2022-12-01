Британская MI6 объяснила смысл российских ударов по Украине концепцией ВС РФ

Минобороны Великобритании опубликовало очередную сводку своей разведки MI6 о ходе военной спецоперации на Украине. Согласно разведданным, Россия сделала основной целью ракетных ударов энергосистему Незалежной для реализации концепции Стратегической операции по уничтожению критически важных объектов.

ВС РФ применяют ракеты большой дальности по критической инфраструктуре, а не по скоплениям ВСУ, чтобы деморализовать население страны и заставить киевское руководство капитулировать, убеждены в Британии.