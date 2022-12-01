Минобороны Великобритании опубликовало очередную сводку своей разведки MI6 о ходе военной спецоперации на Украине. Согласно разведданным, Россия сделала основной целью ракетных ударов энергосистему Незалежной для реализации концепции Стратегической операции по уничтожению критически важных объектов.
ВС РФ применяют ракеты большой дальности по критической инфраструктуре, а не по скоплениям ВСУ, чтобы деморализовать население страны и заставить киевское руководство капитулировать, убеждены в Британии.
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В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.