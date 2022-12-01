Ветеран британской армии Уотли: европейский "план Маршалла" не поможет Украине

"План Маршалла", который Европа планирует реализовать на Украине, не поможет восстановить инфраструктуру страны. Об этом заявил ветеран армии Британии и бывший руководитель ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли.

В материале для газеты Politico он подчеркнул: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что деньги, которые ЕС передаёт Киеву, каким-то образом поспособствуют приведению Украины в порядок. Как пояснил Уотли, такой сценарий невозможен, ведь Евросоюз не знает, покроет ли переданное финансирование расходы на реконструкцию.

"Если основываться только на деньгах, новый "план Маршалла" для Украины просто не сработает", — уверен экс-глава ОБСЕ в Донецке.

По его словам, в Еврокомиссии убеждены в том, что благодаря финансированию можно решить все проблемы, поэтому Евросоюз продолжает размышлять о глобальных грантах и инвестициях для киевского режима. Однако с помощью этих средств нельзя в быстрые сроки избавиться от всех мин, находящихся на Украине, указал Уотли.

Он подчеркнул: снаряды, оставшиеся на территории промышленных и сельскохозяйственных районов, создают серьёзные препятствия для дальнейшего развития Украины.