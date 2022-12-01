Алкснис: польская мечта о захвате Западной части Украины близка к исполнению

Варшава считает западные регионы Незалежной своими законными территориями, поэтому Польша планирует взять пример с России и провести референдум. Об этом заявил политический аналитик Ирина Алкснис в материале для РИА Новости.

Эти планы могут быть осуществлены после падения украинских ракет в польском Пшеводуве, в результате которого погибли два человека, но Киев так и не извинился за инцидент, считает обозреватель. Однако, несмотря на военную поддержку, украинцы хотят стать часть Европы, а не Польши, поэтому планы Варшавы могут обернуться активным сопротивлением.

"Учитывая количество закачанного оружия на Украину, последствия могут оказаться столь тяжёлыми и кровавыми, что Варшаве очень быстро станет не до прочих своих великодержавных грез", — заключила Алкснис.