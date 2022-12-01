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Ведущий Fox Карлсон раскритиковал планы США поддержать энергосектор Украины

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Планы Вашингтона оказать помощь энергетическому сектору Украины в условиях, когда проблемы с доступностью энергоресурсов имеются в самих США, подверглись критике со стороны ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона.

"Мы <…> решили оплачивать счета Украины за энергию, как-то странно, что мы делаем это в то время, когда у нас настоящий энергетический кризис впервые с середины 1970-х годов", — заявил Карлсон в эфире.

Он также добавил, что американцы мёрзнут в своих домах, поскольку топливо им становится не по карману.

Ведущий сыронизировал, что теперь самое время отправлять деньги на энергетику друзьям на Украине и во всём регионе.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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