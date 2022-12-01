Зеленский: Маск должен посетить Украину, чтобы предложить пути решения конфликта

Американский бизнесмен Илон Маск должен посетить Украину, прежде чем предлагать способы урегулирования конфликта, следует из заявления украинского президента Владимира Зеленского.

На мероприятии, организованном изданием The New York Times, Зеленский прокомментировал высказывание Маска о том, что в конце российской спецоперации Крымский полуостров останется частью РФ, а Украине придётся принять нейтральный статус.

"Приезжайте на Украину, после этого вы скажите нам, как закончить конфликт", — подчеркнул руководитель государства.

Как отмечает NYT, Зеленский расстроился из-за слов Маска о Крыме. Он порекомендовал американскому предпринимателю подробнее ознакомиться с тем, что происходит на Украине.

Ранее сообщалось, что спутники Starlink, производством которых занимается SpaceX, являются главной уязвимостью украинского руководства. По информации Foreign Policy, Киев должен искать альтернативы на случай прекращения сотрудничества с компанией Маска.