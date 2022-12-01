Звезда "Что? Где? Когда?", адвокат Илья Новиков* объявлен в розыск по статье УК

Адвокат Илья Новиков*, известный игрок телешоу "Что? Где? Когда?", разыскивается российскими правоохранительными органами. Соответствующая информация появилась в официальной базе розыска МВД России.

"Новиков Илья Сергеевич, 11 февраля 1982 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", — гласит запись на портале ведомства.

До 2016 года он в течение 14 лет имел статус постоянного знатока интеллектуальной викторины "Что? Где? Когда?", в которой не раз побеждал.

В 2021 году юрист переехал в Киев, а после начала военной спецоперации ВС РФ сообщил, что принял решение вступить в ряды теробороны украинской столицы.

Ранее американский военный эксперт заверил, что новый этап спецоперации не оставит Украине шансов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.