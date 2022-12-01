Политик Пауль: немецкое общество может "вскипеть" из-за украинских беженцев

Украинские беженцы приблизили немецкое общество к "критической точке". Об этом заявил политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Фредерик Пауль.

В материале для Die Welt* он отметил, что мигранты не вовремя оказались в Германии, ведь страна находится в кризисном состоянии.

"Настроение в обществе раздражённое, не исключено вскипание", — предупредил политик.

По его словам, беженцы продолжат приезжать в ФРГ из-за "суровой зимы" на Украине. Как пояснил Пауль, немцы стали хуже относиться к мигрантам, ведь им приходится сталкиваться с различными лишениями. В качестве примера он привёл ситуацию с закрывающимися спортзалами, в которых размещают украинских беженцев.

Ранее стало известно, что в Польше зафиксировали рекордные показатели по заболеваемости ВИЧ-инфекцией после наплыва граждан Украины.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.