Shūkan Gendai: Япония "беспрецедентно" отказалась от сотрудничества с США

Впервые за долгие года сотрудничества в контексте разработки оружия, в частности, нового истребителя, Япония отказалась от сотрудничества с США, пишут японские аналитики. По их мнению, такая ситуация "беспрецедентна" для Токио.

При этом японские власти решили, что новый истребитель будет разработан совместно с Великобританией и Италией. Так как американская компания Lockheed Martin отказалась предоставить Токио передовые технологии.

"Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнёрству с Великобританией и Италией", — передаёт Shūkan Gendai.

Авторы сочли, что теперь Токио стоит ожидать "новых вызовов" со стороны Вашингтона. Кроме того, аналитики уверены, что не нужно "доверять троякой политике" Лондона, и необходимо подготовиться к туманным перспективам проекта.