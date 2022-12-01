Впервые за долгие года сотрудничества в контексте разработки оружия, в частности, нового истребителя, Япония отказалась от сотрудничества с США, пишут японские аналитики. По их мнению, такая ситуация "беспрецедентна" для Токио.
При этом японские власти решили, что новый истребитель будет разработан совместно с Великобританией и Италией. Так как американская компания Lockheed Martin отказалась предоставить Токио передовые технологии.
"Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнёрству с Великобританией и Италией", — передаёт Shūkan Gendai.
Авторы сочли, что теперь Токио стоит ожидать "новых вызовов" со стороны Вашингтона. Кроме того, аналитики уверены, что не нужно "доверять троякой политике" Лондона, и необходимо подготовиться к туманным перспективам проекта.
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