CNN: Вашингтон намерен тренировать больше боевиков ВСУ

Вашингтон намерен увеличить количество украинских боевиков, которых будут тренировать американские инструкторы. Кроме того, в США хотят усложнить программу для боевиков ВСУ.

Так, Штаты планируют "выпускать" около 2,5 тысяч украинских боевиков.

"США начнут учить значительно более многочисленные группы украинских солдат более сложной тактике ведения боя, включая координацию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой", — передаёт CNN.

Курсы намерены сделать более "комплексными и эффективными". И усложнить военную программу, в отличие от той, что проводит Великобритания и Польша.