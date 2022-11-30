Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков 30 ноября написал заявление об отставке. Такую информацию озвучил Тарас Мельничук, представитель кабинета министров в Верховной Раде.
"В Верховную раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении от должности министра инфраструктуры Украины", — проинформировал Мельничук в своём Telegram-канале.
Сам Кубраков в своих соцсетях пока ничего не написал по поводу своего намерения уйти в отставку.
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