Глава министерства инфраструктуры Украины подал заявление об отставке

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков 30 ноября написал заявление об отставке. Такую информацию озвучил Тарас Мельничук, представитель кабинета министров в Верховной Раде.

"В Верховную раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении от должности министра инфраструктуры Украины", — проинформировал Мельничук в своём Telegram-канале.

Сам Кубраков в своих соцсетях пока ничего не написал по поводу своего намерения уйти в отставку.